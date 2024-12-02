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Başkan Bıyık, Gençlerle Kariyer İmkanlarını Görüştü

Başkan Bıyık, Gençlerle Kariyer İmkanlarını Görüştü
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'nde gençlerle bir araya gelerek ticaret odasının projeleri ve genç girişimcilere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Kariyer Akademisi'nin bu ayki konuğu olarak gençlerle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Söyleşiye oda ve borsaların genel yapısını anlatarak başlayan Başkan Erdoğan Bıyık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonu, misyonu, geliştirdiği projeler, üyelere yönelik protokol ve hizmetler, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile yapılan çalışmalar hakkında salondaki gençlere bilgiler aktardı. Söyleşinin devamında Düzce'ye Gelsene ve Düzce'den Alsana platformlarını da gençlere tanıtan Erdoğan Bıyık, Düzce'de okuyan öğrencilerin kültür elçileri olduklarını işaret ederek, Düzce'ye Gelsene ve Düzce'den Alsana platformlarını gençlerin takip etmelerini ve gittikleri yerlerde yaygınlaştırmalarını istedi.

Programın son bölümünde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'na Türk Bayrağı tablosu takdim ederken, üniversiteli gençlerin en önemli sorunları arasında yer alan staj yeri bulma sorununun çözümü için Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'tan destek istedi. Oda olarak bu konuda birçok çalışmalarının olduğunu belirten Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi ve diğer paydaşlarla en kısa sürede gerekli istişarelerin yapılarak etkili çözüm arayacaklarını da sözlerine ekledi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve gençlerin bire bir sorular sorması ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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