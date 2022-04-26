Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle, sahurda bir araya geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle, sahurda bir araya geldi.

Kütahya'nın can ve mal güvenliğinin korkusuz neferleri olan itfaiye personeliyle sahur programında bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, itfaiye personelinin yaklaşan kadir gecelerini ve ramazan bayramlarını kutladı. Allah'tan, kazasız belasız çalışma dileyen Başkan Işık, emekleri için her bir itfaiye personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, İtfaiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title