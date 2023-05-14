Başkan Akman'dan 'Anneler Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, annenin sadece insanı dünyaya getiren kişi değil, aynı zamanda hem koruyucusu hem de öğretmeni olduğunu söyledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, annenin sadece insanı dünyaya getiren kişi değil, aynı zamanda hem koruyucusu hem de öğretmeni olduğunu söyledi.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmakta olan ' Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, aile hayatının asil unsuru olan annenin; iyilik, şefkat, fedakarlık ve sevginin kaynağı olduğunu kaydetti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in, 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' diyerek anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Başkan Akman, "Her türlü fedakarlığa ve zorluklara sabırla göğüs geren annelerimize ne kadar hürmet etsek azdır" dedi.

Toplumun temel yapı taşının aile ve ailenin de temelinde anne olduğunu belirten Başkan Akman, "Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Annelerimiz, bizlerin karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren, toplumun kilit taşıdır. Bizlere sevgiyi, saygıyı, adaleti, merhameti, özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Annelerimiz, yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakarlık taşıyan, hayatımızdaki en güvenli sığınağımız olmuştur" diye belirtti.

'Annelerimize karşı hürmette kusur etmeyerek hayır dualarını almalı ve onların sevgi, şefkat ve merhametine layık olmaya çalışmalıyız' diyen Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle ' Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelerimizin, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN