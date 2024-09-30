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Bandırma'da Hırsızlık Teşebbüsü Çevre Felaketine Neden Oldu

Bandırma'da Hırsızlık Teşebbüsü Çevre Felaketine Neden Oldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, boş arazide park halindeki TIR'dan hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar, 27 ton melası yere akıtarak çevre felaketine neden oldular. Olay sonrası çevre sakinleri yetkililerin önlem almasını bekliyor.

Bandırma'da hırsızlık teşebbüsü çevre felaketine neden oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, boş arazide park halindeki TIR'da yaşanan hırsızlık teşebbüsü, çevre felaketine yol açtı.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği arkasında bulunan boş arazide yaşanan hırsızlık teşebbüsü, çevre felaketine yol açtı. Boş araziye park edilen melas yüklü bir TIR'ın arka kapağını açarak hırsızlık yapan şahıslar 27 ton melas yere akıttı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce fabrikaya teslim edilmek üzere araziye park edilen TIR'ın arka kapağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı. Melas, bir anda yere akarken hırsızlar olay yerinden kaçtı. TIR'ın şoförü ertesi gün gördüğü manzara karşısında şok oldu. Olayla ilgili Bandırma Emniyet ekipleri tutanak tuttu.

Yere akan melas çevre felaketine neden olurken tırların tekerleklerine bulaşan melasın yola gelmesi durumunda kazalara sebebiyet oluşturuyor. Çevre sakinleri ve tır şoförleri yetkililerin çevreye zarar veren melas için adım atmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Yerel

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