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Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu Yaşanıyor

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Eylül ayında ortalama 500 gram olan palamutlar, şu anda 1 kilo 200 grama kadar yükseldi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Bandırma Balık Hali'nde palamut ve torik akını sürüyor. Satışlarda palamutun fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Bandırma balık haline palamut akını

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma Balık Hali'nde ise adeta palamut bayramı yaşanıyor.

53 gün önce av yasağı kalkan denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayında ortalama 500 gram gelen palamutlar, Ekim ayının ortalarına gelindiği şu günlerde tanesi bin 200 grama kadar yükseldi. İrileşen palamutlarda fiyat ise Eylül ayına göre aynı kaldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte 53 gündür Bandırma Balık Hali'nde palamutlar gelmeye devam ediyor. Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne palamut ve torik gelmeye devam ediyor. Karadeniz bölgesinde havaların serin gitmesiyle birlikte Marmara Denizene göç eden balıklar

Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor. 1Eylül tarihinde 500 gram olan palamutlar şuan için 1 kilograma kadar ulaştı.

Balıkçı Barış Yıldız, yeni sezonda palamut bolluğu yaşandığı ve vatandaşların yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını ve en çok palamut balığının geldiğini ifade eden Yıldız, vatandaşlar uygun balıkları tercih ediyor. Yıldız, "KAradeniz Bölgesinde bir kaçgündür havaların serin ve fırtınalı olduğu için tekneler pek çıkamadı. Bu yüzden de balıklar Marmara Denizi'ne akmış durumda. Balık Haline yüklü miktarda torik ve palamut akını gelmekte. İlerleyen zamanlardada bu şekilde devam ederse fiyatlar aşağıya düşer. Pamutun tane fiyatı 200-175 Lira arasındaki fiyatlar 150 liraya düştü. Havaların böyle gitmesiyle birlikte daha da düşer. Eylül ayında bir adet palamut 500 gram iken, şimdi ise 1 kilo 300 grama kadar çıktı. Aynı zmanada çinekopun fiyatı 500 lira, tekir barun 400 lira, sardalya 150 liradan alıcılarını bekliyor.

Yıldız, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu Yaşanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Yerel

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