Balıkesirli spor adamı Erol Kılıç hayatını kaybetti

Balıkesir'de Futbol İl Temsilcisi ve amatör spor kulüplerinin ağabeyi olarak bilinen Erol Kılıç hayatını kaybetti. Önceki dönemde Balıkesir Futbol İl Temsilcisi olan Erol Kılıç ani kalp rahatsızlığı ile bypass ameliyatı beklerken hastanede vefat etti.

Balıkesir'de yıllarca futbolun gelişmesi için çalışan ve İl Temsilcisi olan Erol Kılıç, özellikle futbolda altyapıların ve liglerin gelişiminde büyük emekler sarf etti. 71 yaşında hayata veda eden Erol Kılıç'ın cenazesi bugün Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yıllarca futbolun farklı kademelerinde ve son dönemde Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASFK) görev yapan Erol Kılıç'ın vefat haberi spor seven çevrelerde derin üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

