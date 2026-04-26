Balıkesirli spor adamı Erol Kılıç hayatını kaybetti

Balıkesir'de Futbol İl Temsilcisi ve amatör spor kulüplerinin ağabeyi olarak bilinen Erol Kılıç hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Futbol İl Temsilcisi ve amatör spor kulüplerinin ağabeyi olarak bilinen Erol Kılıç hayatını kaybetti. Önceki dönemde Balıkesir Futbol İl Temsilcisi olan Erol Kılıç ani kalp rahatsızlığı ile bypass ameliyatı beklerken hastanede vefat etti.

Balıkesir'de yıllarca futbolun gelişmesi için çalışan ve İl Temsilcisi olan Erol Kılıç, özellikle futbolda altyapıların ve liglerin gelişiminde büyük emekler sarf etti. 71 yaşında hayata veda eden Erol Kılıç'ın cenazesi bugün Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yıllarca futbolun farklı kademelerinde ve son dönemde Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASFK) görev yapan Erol Kılıç'ın vefat haberi spor seven çevrelerde derin üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Haberler.com
500

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık