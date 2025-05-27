Balıkesir SMMM Genel Kurul Seçimlerinde Eren Çekiç Başkan Seçildi

Balıkesir SMMM Genel Kurul Seçimlerinde Eren Çekiç Başkan Seçildi
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Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında yapılan genel kurul seçimlerinde Eren Çekiç başkan seçildi. Serdar Duran, bağımsız aday olarak 31 oy alarak TÜRMOB delegesi oldu.

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (SMMMO) gerçekleştirilen genel kurul seçimlerinde başkanlığa Eren Çekiç seçildi. 3 adayın yarıştığı seçimde Mali Muşavir Serdar Duran büyük bir başarı göstererek aldığı 31 oyla Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) delegesi seçildi.

Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odasının binasında gerçekleşen genel kurulda üç ayrı grup ve bir bağımsız aday yarıştı. Katılımcı Demokrat Grubu'nun adayı Eren Çekiç, Değişim Grubu'nun adayı Mustafa Eryaşa ve Çağdaş Demokrat Grubu'nun adayı Bülent Güven ve bağımsız aday Serdar Duran üyelerin oylarını almak için mücadele etti. Çekişmeli geçen seçim sonunda Eren Çekiç'in listesi açık farkla ipi göğüsledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) delegesi seçilen Mali Müşavir Serdar Duran yaptığı açıklamada delege seçilmenin mutluluğunu yaşarken, şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir SMMM Odasının yapılan seçimli olağan genel kurulunda odanın kuruluş yılı 1990 tarihinden bu yana bağımsız olarak TÜRMOB delegesi olarak geçerli 31 oy ile seçilen ilk kişi olmanın gururunu yaşıyorum. Yapılan Balıkesir SMMM Odası 25. Olağan seçimli genel Kurulu'nda gruplar arasından çıkmanın çok zor olduğu seçim sisteminde bağımsız olarak delege seçilecek yeterli sayıda oy almak demek, Balıkesir'de ve mesleğinde sevilen sayılan biri olduğumun ifadesidir. Bana bu konuda destek veren tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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