Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen'den Edremit'e ziyaret

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yangın söndürme helikopteri ekipleriyle bir araya geldi, devam eden yeni hizmet binası inşaatı ile Kocakır Orman Deposu'nda incelemelerde bulundu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, bölge genelinde yürütülen orman koruma ve üretim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte körfez bölgesinde yangın riskine karşı teyakkuza geçen ekipleri denetleyen Şen, ilçenin ormancılık vizyonu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında detaylı bilgi aldı.

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Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit programı kapsamında ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kocakır Orman Deposu'nda konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin uçuş ekibini ziyaret etti. Zorlu yangın sezonunda cansiperane görev yapan kahraman pilotlar ve teknik personelle bir süre sohbet eden Şen, hava araçlarının orman yangınlarının büyümeden önlenmesinde ve kontrol altına alınmasında hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. Uçuş ekibine zorlu görevlerinde kolaylıklar dileyen Bölge Müdürü Şen, kazasız, belasız ve yangınsız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

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Helikopter pistindeki denetimlerin ardından Kocakır Orman Deposu'ndaki üretim sahasına geçen Bölge Müdürü Musa Şen, körfez bölgesindeki ormanların sağlığı ve sürdürülebilirliği için titizlikle yürütülen bakım ve gençleştirme çalışmalarını inceledi.

Depreme dayanıksız binanın yerine modern tesis

Ziyaretin son bölümünde ise Edremit ormancılığına modern bir çehre kazandıracak olan yeni idari bina projesi masaya yatırıldı. Geçtiğimiz süreçte yapılan deprem analiz testi olumsuz sonuçlanan ve bu nedenle terkin edilerek yıkımı gerçekleştirilen eski hizmet binasının yerine inşa edilmeye başlanan yeni hizmet binasının şantiye alanını gezen Şen, yükselen inşaat çalışmalarını yerinde denetledi. Edremit Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz'dan hem yeni binanın son durumu hem de işletmenin ileriki yıllara ait vizyon projeleri hakkında kapsamlı bir brifing alan Bölge Müdürü Musa Şen, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı