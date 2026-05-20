Körfez heyetinden Ankara'da çıkarma

Balıkesir'in körfez bölgesindeki ticaret odası ve borsa başkanları, TBMM'yi ziyaret ederek AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ile bölge ekonomisi, zeytincilik ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in körfez bölgesindeki ticaret odası ve borsa başkanlarından oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ile bir araya gelen iş dünyası temsilcileri, bölge ekonomisi ve yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in ekonomik kalkınmasında ve zeytincilik sektöründe lokomotif görevi üstlenen Edremit Körfezi'nin oda ve borsa başkanları, Ankara'da bir dizi resmi temasta bulundu. Körfez heyeti, Gazi Meclis'te AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'i makamında ziyaret ederek bölgenin ticari taleplerini ve projelerini paylaştı.

Körfez ekonomisinin liderleri zirvede

Bölge ticaretinin çatı kuruluşlarını bir araya getiren heyette; Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer yer aldı. Ziyarette, son dönemde özellikle coğrafi işaretli zeytinyağının küresel pazara açılması, lisanslı depoculuk hamleleri ve körfez tarımının geliştirilmesi noktasında yürütülen ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Milletvekili Canbey'den heyete teşekkür

Körfez temsilcilerini Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, iş dünyasının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Milletvekili Canbey, "Gazi Meclis'imizde bizleri ziyaret eden Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'a, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'e, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Abdurrahim Tarkan Denizer'e, nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Bölgenin vizyon projelerine Ankara nezdinde verilecek desteklerin ele alındığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

