Balıkesir'deki köy halkı bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar kırsalındaki köy halkı, atalarından gördükleri bayram namazının ardından köy mezarlığında bayramlaşma geleneğini sürdürüyor. Köy halkı, 70 yıldır camide kılınan bayram namazının ardından toplu olarak köy mezarlığında önce vefat eden yakınları için dua edip ardından mezarlıklarda bayramlaşma ritüelini gerçekleştiriyor.

Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde Ramazan Bayramı kutlamaları, bayram namazının kılınmasıyla başladı. Camide kılınan Ramazan bayramı namazının ardından, geleneksel hale gelen mezarlık ziyareti gerçekleşti. Mahalle sakinleri, uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaşırken, din görevlisi öncülüğünde mezarlıkta ayetler okunarak dua edildi. Geleneksel toplu mezarlık ziyareti, dua edilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR