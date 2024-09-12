Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Üniversite Öğrencilerine Karşılama Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikle, Balıkesir'e gelen üniversite öğrencileri özenle karşılandı. Karşılama stantları, öğrencilere şehir hakkında bilgi vererek uyum süreçlerine destek oluyor.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Balıkesir'de öğrenim görecek üniversite öğrencilerine yönelik karşılama etkinliği düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından Balıkesir'e gelen gençler, il genelinde stratejik noktalarda kurulan karşılama stantlarında, personel ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler tarafından özenle karşılandı.

Karşılama stantları, yeni öğrencilerin şehri tanımalarını kolaylaştırmak ve Balıkesir'e hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla titizlikle hazırlandı. Şehir merkezinden otobüs terminallerine, yurtlardan üniversite kampüslerine kadar birçok stratejik noktada kurulan stantlar, öğrencilere şehir hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Ayrıca, ulaşım ve konaklama gibi konularda rehberlik yaparak öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım, Balıkesir'in gençlere sunduğu destek ve samimi atmosferi gözler önüne sererken, öğrencilerin şehirle kaynaşmalarını ve Balıkesir'e adaptasyon süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Böylece öğrenciler, şehirle ilgili ilk düşüncelerini olumlu yönde şekillendirerek kendilerini Balıkesir'de evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyor.

Yurtlarda konaklayacak öğrenciler için, yurtların yerleşkeleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunuluyor ve gençlik, spor, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirme sayesinde öğrenciler, hem üniversite hayatlarına hem de şehre uyum sağlama süreçlerinde değerli bir destek elde ediyorlar.

Stantları ziyaret eden öğrenciler, bu uygulamanın şehir hakkında geniş bilgi edinme ve ihtiyaç duydukları konularda yardım alma konusunda büyük bir avantaj sunduğunu belirtiyorlar. Aldıkları bilgiler sayesinde şehirdeki yaşamlarına hızlı bir başlangıç yapma fırsatı buluyor. Öğrenciler, bu destekleyici yaklaşımın kendilerini daha rahat ve güvende hissettirdiğini ifade ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, üniversite eğitimini Balıkesir'de sürdürecek gençler ve ailelerine hoş geldiniz diyerek şu mesajı verdi: "Balıkesir'de 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda üniversite öğrenimine başlayacak gençlerin, şehre hızlı bir şekilde uyum sağlamaları ve Balıkesir ile kaynaşmaları büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, şehir genelinde kurulan karşılama stantları aracılığıyla öğrencilere kapsamlı bilgiler sunulmakta ve ihtiyaç duydukları konularda rehberlik sağlanmaktadır. Gençlerin bu süreçte daha rahat ve güvende hissetmeleri amacıyla tüm destek verilecektir. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesini içtenlikle temenni ediyorum" dedi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'e hoş geldiniz. Şehrimiz, zengin tarihi mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle sizi derinden etkileyecek bir potansiyele sahiptir. Eğitim ve sosyal yaşamınıza tam anlamıyla katkıda bulunmak amacıyla modern yurtlar, kapsamlı spor tesisleri ve çeşitli sosyal işlerle yanınızdayız. Balıkesir'in sunduğu bu fırsatlarla hem akademik başarılarınızı hem de kişisel gelişiminizi en üst düzeye çıkarmanızı diliyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Valiliği Balıkesir Valiliği Güncel Eğitim Yerel Spor

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Narin'i nasıl öldürdüler? Cinayetteki kilit soruyu 'dedektif böcekler' çözecek

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?
title