Balıkesir'de Özel Sporcular Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir'de özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için şenlik düzenlendi. İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde gerçekleşen "Engelliler Haftası / Gençlik Haftası Özel Sporcular Şenliği", özel bireylerin coşkusuna ve heyecanına sahne oldu.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde, öğrenciler, yaş gruplarına ve özel ihtiyaçlarına uygun olarak; şişme oyun grupları, bowling, okçuluk, langırt, halat çekme, yüz boyama, geleneksel oyunlar ve mini futbol gibi pek çok eğlenceli oyunda buluştu. Gerçekleşen etkinlikler, özel sporcuların motivasyonunu artırırken, sosyal hayata katılımlarını destekleyen anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yerini aldı.

Etkinliğe katılan özel sporcular, sporun eğlenceli atmosferinde doyasıya eğlenirken sporun birleştirici yönüyle de birlikte başarmanın verdiği heyecanı yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, gençlere unutulmaz anlar kazandırırken, sporun engel tanımayan gücünü bir kez daha gösterdi. - BALIKESİR