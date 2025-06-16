Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Temalı Resim Yarışması Düzenlendi

Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Temalı Resim Yarışması Düzenlendi
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Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Ata Sporumuzun Yenilmez ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan' temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri katılarak genç sanatçılar Kurtdereli'nin değerlerini tuvallerine yansıttı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Şehrime ve Kültürüme Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, "Cihan Şampiyonu" unvanlı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı gelecek nesillere tanıtmak amacıyla düzenlenen "Ata Sporumuzun Yenilmez ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan" temalı resim yarışmasının ödül töreni, müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, genç sanatçılar Kurtdereli'nin spor ahlakını, disiplinini ve vatan sevgisini tuvallerine yansıttı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren 1. olan öğrenci Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Feyzanur Kılıçarslan, 2. olan öğrenci Fatih Ortaokulu'ndan Ceylin Yılmaz ve 3. olan öğrenci Altıeylül Ortaokulu'ndan Esma Çalışkan'a madalya, başarı sertifikası ve hediye çeki takdim edildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı konuşmada "Ata sporumuz yağlı güreşin efsane ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın azmi ile özgüvenini yeni nesillere aktarmak, eğitim vizyonumuzun en önemli parçalarından biridir" diyerek projede emeği geçen herkesi tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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