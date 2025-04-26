Balıkesir'de gönüllü gençlerden çevre temizliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler ve üniversite öğrencileri Balıkesir'de bir araya geldi. Gönüllü gençler çevre temizliği, doğa yürüyüşleri, kuş yemlikleri hazırlama ve fidan dikimi gibi doğaya katkı sağlayan çalışmalar yaptı.

Program süresince Balıkesir il merkezi ve ilçelerde; sosyal sorumluluk, kültürel etkileşim ve çevre bilinci temalı birçok etkinlik gerçekleştirildi. Tanışma ve oryantasyon faaliyetleriyle başlayan programda gönüllüler; çevre temizliği, doğa yürüyüşleri, kuş yemlikleri hazırlama ve fidan dikimi gibi doğaya katkı sağlayan çalışmalar yaptı.

Manevi mekanlara düzenlenen ziyaretlerle milli değerler hatırlatılırken, dar gelirli ailelerle, yaşlı bireylerle ve şehit yakınlarıyla kurulan samimi bağlar, gönüllülüğün insani yönünü ön plana çıkardı. Gençler; çevre, esnaf ve kurum ziyaretleri gerçekleştirerek yerel yapılar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu, aynı zamanda tarihi ve kültürel gezilerle Balıkesir'i yakından tanıdı.

Çocuklara yönelik düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılan gönüllüler; kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle çocukların neşesine ortak oldu. Kırsal mahalle okullarında kütüphane kurulumu gerçekleştirerek çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıran gönüllüler, aynı zamanda okuma alışkanlığı kazanmalarına da katkı sağladı.

Gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, projeye ilişkin, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesiyle Balıkesir, gençlerimizin enerjisiyle buluştu ve onların katkısıyla toplum yararına değerli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz, hem Balıkesir'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfediyor hem de toplumsal faydayı önceleyen pek çok etkinlikte aktif görev alıyor. Doğaya, insana ve değerlerimize sahip çıkan bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin özverisi ve duyarlılığı, toplumsal dayanışma kültürünü daha da güçlendiriyor. Böyle anlamlı bir projenin Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'de gerçekleştirilmesinden ve gençlerimizi ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. - BALIKESİR