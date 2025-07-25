Balıkesir'de Gıda Ürünlerine Denetim Yapıldı

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altınoluk Mahallesi'nde kurulan pazar yerleri ve seyyar tezgahlarda satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, zeytinyağı, pekmez, bal gibi ürünler kontrol edildi. Kolluk kuvvetlerinin eşlik ettiği çalışmalarda, teknik personeller tarafından gıdaların hijyen, etiket ve izlenebilirlik şartlarına uygunluğu incelendi. Yetkililer, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR