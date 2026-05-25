Asırlık gelenek fiyatıyla da dikkat çekiyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulan ve bölgenin tek ruhsatlı canlı hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan tesiste, Kurban Bayramı hareketliliği her geçen gün artıyor. Yaklaşan bayram öncesi pazarda en yoğun hareketlilik ise bölgedeki asırlık "gelinlik kurban" geleneğini sürdürmek isteyen aileler arasında yaşanıyor.

Kuzey Ege ve Edremit Körfezi'nin en büyük canlı hayvan sirkülasyonuna sahip olan Havran Canlı Hayvan Pazarı, bayram öncesi en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların yanı sıra, önümüzdeki aylarda dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğün telaşı içerisinde olan aileler de pazarda yoğunluk oluşturuyor. Bölgede nesillerdir yaşatılan gelenek gereği; sözlü ya da nişanlı olan erkek tarafı, Kurban Bayramı'nda kız tarafına süslenmiş koç götürme adetini yerine getirmek için pazarın yolunu tutuyor.

Gelinlik koçlar gösterişi ve temizliğiyle göz kamaştırıyor

Hayvan pazarında titizlikle yetiştirilen ve "gelinlik kurban" olarak adlandırılan koçlar, özel olarak bakılıyor. Pazardaki diğer küçükbaş hayvanlara göre gösterişleri, heybetli boynuzları ve temizlikleriyle hemen ayırt edilen bu özel kurbanlıklar, alıcıların da gözdesi durumunda bulunuyor. Geleneksel ritüele uygun olarak üzerlerine kına yakılan, kurdeleler ve süslerle bezenerek kız evine teslim edilecek olan bu koçlar, pazarın en çok ziyaret edilen bölümlerini oluşturuyor. Üreticiler, gelin koçlarının hem ırk hem de görsellik olarak en kaliteli hayvanlar arasından seçildiğini belirtiyor.

Fiyatlar 35 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor

Pazarda büyük ilgi gören gelinlik kurbanlıkların bu yılki piyasa değeri de netleşti. Hayvan pazarında görücüye çıkan ve alıcısını bekleyen süslü gelin koçlarının fiyatları, ağırlığına ve gösterişine göre 35 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Erkek tarafı aileler, bütçelerine ve geleneğin şanına uygun en güzel hayvanı seçebilmek için sıkı pazarlıklar yapıyor. Hem dini vecibeyi yerine getirmek hem de asırlık bir Anadolu geleneğini yaşatarak nişanlısının ailesini mutlu etmek isteyen damat adayları, bütçelerini zorlayarak da olsa pazarın en alımlı koçlarını satın alıyor. Bayram haftası boyunca pazardaki bu geleneksel hareketliliğin katlanarak sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı