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Balıkçı Erkan Arslanbenzer, palamut ve hamsinin aynı yıl bol olduğunu ilk defa gördü

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Balıkçı Erkan Arslanbenzer, palamut ve hamsinin aynı yıl bol olduğunu ilk defa gördü
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2026-2027 balıkçılık av sezonu 1 Eylül 2026 itibarıyla açıldı. Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, palamut ve hamsinin aynı yıl bol olduğunu ilk defa gördüğünü, palamudun 100-125 TL’ye, hamsinin 200-250 TL’ye satıldığını söyledi.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu sene hem palamut hem de hamsinin bol olduğunu belirterek, "Böyle olduğunu ilk defa görüyorum. Normalde palamut hamsiyi yiyor kaçırıyor, ama şu an hamsi de bol miktarda çıkıyor" dedi.

Türkiye genelinde 2026-2027 balıkçılık av sezonu 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen açıldı. Yeni sezon son yılların en bol palamut dönemi olarak başlarken, fiyatlar ucuzladı. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, palamudun yanı sıra bu sene hamsinin de çok olduğunu söyledi. Arslanbenzer, palamut ve hamsinin aynı yıl bol olduğunu ilk defa gördüğünü ifade etti.

"Normalde palamut hamsiyi yiyor kaçırıyor, ama şu an hamsi de bol miktarda çıkıyor"

Tanesi yaklaşık 600-700 gram arasında değişen palamudun 100-125 TL'ye satışa sunulduğunu dile getiren balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Bu sene palamut bol, hamsi de devam ediyor. Hamsi 200-250 TL'ye satılıyor. Geçmişe bakarsak, palamut olunca hamsi olmuyordu. Şu anda bir taraf Karadeniz palamut, bir taraf da Karadeniz hamsi yapıyor, ikisi bir arada çok iyi gidiyor. Ben 54 yaşındayım, bugüne kadar hem palamut hem de hamsinin aynı yıl bol olduğunu ilk defa görüyorum. Normalde palamut hamsiyi yiyor kaçırıyor, ama şu an hamsi de bol miktarda çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir yoğunlukta palamut satılıyor, inşallah böyle devam eder"

Bu sezon tezgahlarda hangi balıkların olmadığına da değinen Arslanbenzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an çinekop, lüfer ve kalkan balığı yok. Kalkan 2 bin 500 ile 3 bin TL arası. Çinekop zaten yok, olsa bin 250 ila bin 500 TL bandında satılır. Lüfer de yok ama olsaydı tanesi 700 ila bin TL arası değişirdi. Şu an bol bol ben palamut tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bir palamut yaklaşık 700 gram geliyor, 2 kişiyi çok rahat doyurabiliyor. Geçmiş yıllara göre satışlarımız iyi. Her sene eylül ayı sıcak geçmesine rağmen zarar ediyorduk ama sezona çok iyi başladık. Mükemmel bir yoğunlukta palamut satılıyor, inşallah böyle devam eder."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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