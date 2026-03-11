Şampiyon baklavacı her alanda adından söz ettiriyor

Afyonkarahisar'da baklavacıda çalışan muaytahai sporcusu 17 yaşındaki Ata Kadir Küçükekşi, bir taraftan harçlığını kazanırken bir taraftan da başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Muaythai sporunda il ve bölge şampiyonluklarında birincilikler elde eden Küçükekşi, geçen yıl katıldığı Kırklareli'ndeki Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ise 3'üncü oldu. Lise öğrencisi Küçükekşi, bir taraftan kulübündeki muaytahi antrenmanlarını sürdürürken bir taraftan da Ambaryolu'ndaki baklavacıda çalışarak harçlığını kazanıyor.

Küçükekşi, severek yaptığı muaythai sporunun kendisine özgüven kazandırdığını söyledi. Antrenmanlarından arta kalan zamanını baklavacı da çalışarak değerlendirdiğini dile getiren Küçükekşi, şöyle konuştu:

"Okuldan sonra boş zamanlarım da baklavacı da satış pazarlama kısmında çalışıyorum. İki yıldır belirli günler buraya geliyorum. Müşterilerle iletişim halindeyim sürekli. Ticareti öğretiyorum. İnşallah, zamanla baklava yapımını da öğreneceğim. Buradan sonra da akşamları muaythai antrenmanlarıma gidiyorum. Ustam da spordaki başarılarımı takdir ediyor. Allah razı olsun sürekli yanımdalar ve destek oluyorlar. Muaythai de inşallah yeni başarılara imza atmak istiyorum."

Baklavacı esnafı Salih Sayır da şampiyon Küçükekşi'nin çok gayretli ve başarılı olduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

