Haberler

Şampiyon baklavacı her alanda adından söz ettiriyor

Şampiyon baklavacı her alanda adından söz ettiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki muaythai sporcusu Ata Kadir Küçükekşi, baklavacıda çalışırken bir yandan da spor kariyerinde başarılarına devam ediyor. Şampiyonluklar elde eden Küçükekşi, çalışarak kazandığı harçlığını antrenmanlarıyla birleştiriyor.

Afyonkarahisar'da baklavacıda çalışan muaytahai sporcusu 17 yaşındaki Ata Kadir Küçükekşi, bir taraftan harçlığını kazanırken bir taraftan da başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Muaythai sporunda il ve bölge şampiyonluklarında birincilikler elde eden Küçükekşi, geçen yıl katıldığı Kırklareli'ndeki Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ise 3'üncü oldu. Lise öğrencisi Küçükekşi, bir taraftan kulübündeki muaytahi antrenmanlarını sürdürürken bir taraftan da Ambaryolu'ndaki baklavacıda çalışarak harçlığını kazanıyor.

Küçükekşi, severek yaptığı muaythai sporunun kendisine özgüven kazandırdığını söyledi. Antrenmanlarından arta kalan zamanını baklavacı da çalışarak değerlendirdiğini dile getiren Küçükekşi, şöyle konuştu:

"Okuldan sonra boş zamanlarım da baklavacı da satış pazarlama kısmında çalışıyorum. İki yıldır belirli günler buraya geliyorum. Müşterilerle iletişim halindeyim sürekli. Ticareti öğretiyorum. İnşallah, zamanla baklava yapımını da öğreneceğim. Buradan sonra da akşamları muaythai antrenmanlarıma gidiyorum. Ustam da spordaki başarılarımı takdir ediyor. Allah razı olsun sürekli yanımdalar ve destek oluyorlar. Muaythai de inşallah yeni başarılara imza atmak istiyorum."

Baklavacı esnafı Salih Sayır da şampiyon Küçükekşi'nin çok gayretli ve başarılı olduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Çin'den İran'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz

Çin'den beklenmedik uyarı! Bu kez hedefte ne ABD var ne de İsrail
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış