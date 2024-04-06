Bakırköy Semt Pazarında Bomba Paniği Asılsız Çıktı

İstanbul Valiliği, Bakırköy'deki halk pazarında yaşanan hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının "Pazarda bomba var" şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür, hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.

Bakırköy'de kurulan halk pazarında bugün saat 13.15 sıralarında yaşanan hareketliliğe ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. O açıklamada, "06.04.2024 günü Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında "Halk pazarında bomba paniği" şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın, semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının "Pazarda bomba var" şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür. Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL