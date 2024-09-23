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Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Iğdır'da Gençlerle Buluştu

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerin ihtiyaçlarını dinlemek ve projeleri tanıtmak amacıyla düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Eminoğlu, Türkiye genelinde gençlik merkezleri ve spor tesisleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlik buluşmasına katıldı

IĞDIR - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Iğdır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında gençlik merkezinde gençlik buluşması programına katıldı.

Bir dizi ziyaret için Iğdır'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlerle düzenlenen programa katıldı. Programda Eminoğlu, bölgedeki gençlerin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Eminoğlu, gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Programda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün illerde çok ciddi anlamda hem çalışmalarımız sahada gönüllü olan yatırımlarımız devam ediyor. Bunların içerisinde içinde bulunduğumuz gençlik merkezleri var, spor tesisleri var, yüzme havuzları var, tenis kortları var. Yani burada saatlerce konuşabileceğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce, seksen bir vilayetimizde tesislerimiz var. Yani Edirne'den Kars'a, Iğdır'a; Hakkari'den, Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir tarafında on binin üzerinde tesisi olan bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu anlamda gençlik merkezlerimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz gençlik merkezleri gibi Türkiye genelinde beş yüzün üzerinde gençlik merkezlerimiz var" dedi. Gençlik buluşması programı soru cevap şeklinde devam etti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Iğdır'da Gençlerle Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel

Enes Eminoğlu Politika Türkiye Gençlik Eğitim Iğdır Yerel Spor

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