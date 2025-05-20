Bakan Işıkhan, İbrahim Şenel ile Görüştü

Bakan Işıkhan, İbrahim Şenel ile Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya gelerek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelini değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile bir araya geldik. Bakanlığımızın çalışma alanları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz ile ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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