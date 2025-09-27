Haberler

Bakan Bolat, 38. Ahilik Haftası Kutlamalarına Katıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinliklerine katılarak esnafla bir araya geldi ve önemli ziyaretlerde bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programına Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek başladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bolat, ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'ten kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, Ahi Evran Külliyesi'ne geçerek burada dua etti.

Külliye ziyaretinin ardından Zanaatkarlar Çarşısı'na geçen Bakan Bolat, esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bakan Bolat, burada seslendirilen bozkır türkülerini dinleyerek çay içti. Bakan Bolat, şehir ziyaretleri kapsamında öğrenci yurdu açılışı yaptıktan sonra yeni yapılan hastane inşaat alanını gezdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
