Bakan Bolat, 38. Ahilik Haftası Kutlamalarına Katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programına Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek başladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bolat, ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'ten kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, Ahi Evran Külliyesi'ne geçerek burada dua etti.

Külliye ziyaretinin ardından Zanaatkarlar Çarşısı'na geçen Bakan Bolat, esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bakan Bolat, burada seslendirilen bozkır türkülerini dinleyerek çay içti. Bakan Bolat, şehir ziyaretleri kapsamında öğrenci yurdu açılışı yaptıktan sonra yeni yapılan hastane inşaat alanını gezdi. - KIRŞEHİR