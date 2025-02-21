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Bağdat Baharatları'nın Kekik Ürününde Yabancı Madde Tespit Edildi

Bağdat Baharatları'nın Kekik Ürününde Yabancı Madde Tespit Edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklediği Bağdat Baharatları'nın kekik ürününde yabancı madde bulunduğunu açıkladı.

Bağdat Baharatları markasının 'kekik' ürününde yabancı madde tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Yayınlanan listeye yemeklere lezzet vermesiyle ünlenen kekik ürünü de eklendi. Bağdat Baharatları firmasının, daha ucuza üretebilmek için sattığı 'kekik' ürününü içerisine yabancı madde koyduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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