CHP'li Murat Çan: "Gümrük Vergisi Sıfırlandı, Bafra Çeltiği Depolarda Kaldı"

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Vatandaş şu anda Bafra'da çeltiğini 26 lira ile 28 lira arasında dahi satamıyor. Satmaya kalktığında ise 5 ay vade teklif ediliyor. Dolayısıyla sofrada olması gereken çeltik hangarlarda, depolarda dururken, vatandaşın sofrasında ithal çeltikten üretilen pirinç var" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Bafra'nın Şirinköy Mahallesi'nde Bafra Çeltik Komisyonu üyeliğine seçilen Hamza Bayrak ile birlikte çeltik üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bafra'nın Türkiye'de üretilen çeltiğin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşıladığını belirten Çan, üreticinin elindeki ürünün ithalat nedeniyle depolarda kaldığını ifade etti. Çan, şunları söyledi:

"Bu bölge, Türkiye'de üretilen çeltiğin aşağı yukarı yüzde 10'unu tek başına üreten bir ilçemiz. Arkamda belki 50 tondan fazla çeltik var. Bugün bu çeltik pirinç olarak sofralarda bulunması gerekirken, 30 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan bir kararnameyle çeltikte gümrük vergisinin sıfırlanması neticesinde vatandaşın elinde kaldı. Vatandaş bir umutla yılbaşından sonra çeltik fiyatının tekrar 40 lira ve üzerine çıkmasını bekliyor. Ama vatandaşın 40 liraya çeltik satmasını engellemek için 30 Eylül'de yayımlanan kararnameyle dışarıdan milyonlarca ton çeltik getirildi. Vatandaş şu anda Bafra'da çeltiğini 26 lira ile 28 lira arasında dahi satamıyor. Satmaya kalktığında ise 5 ay vade teklif ediliyor. Dolayısıyla sofrada olması gereken çeltik hangarlarda, depolarda dururken, vatandaşın sofrasında ithal çeltikten üretilen pirinç var."

"Bafra ofisinin bu çeltiği derhal alması gerekiyor"

Bafra Çeltik Komisyonu üyesi ve 2 bin 620 çeltik üreticisinin temsilcisi Hamza Bayrak da Şirinköy'de yaptığı açıklamada üreticinin ekonomik olarak çıkmaza sürüklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bafra'mızda 160 bin dönüm arazide çeltik ekimi yapıldı ve yılsonunda 120-130 bin ton civarında bir mahsul elde edildi. Ancak ofisin fiyat açıklamamasından kaynaklı olarak bu ürünün yaklaşık 60 bin tonu çiftçinin elinde depolarda kaldı. Şu anda sulama birliklerine ödemelerimiz var, banka kredilerimiz var, traktör alınmış, ödemesi var. Bu çeltikler depoda durduğu sürece bu ödemelerin yapılması mümkün değil. Çiftçi zor durumda. Bu nedenle vekilimiz geldi, bizi dinledi. Biz de kendisine gerekli bilgileri verdik. Ofis, geçen yıl ne kadar tonaj aldığını biliyor. Şu anda yaklaşık 60 bin ton çeltik depolarda. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Türkiye genelinde fiyat açıklayamasa bile bölgesel olarak Bafra Ovası'ndaki ofisini faaliyete geçirerek bu çeltiği derhal alması gerekiyor."