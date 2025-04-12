Baba Mesleğiyle Geçimini Sağlayan Antika Saat Tamircisi

Gaziantep'te babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında antika saatleri tamir eden 57 yaşındaki Cengiz Altunbaş, aşkla yaptığı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Yarım asırdır babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 10 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışan Cengiz Altunbaş, yıllardır baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Saat tamirciliğini Gaziantep'in tanınmış ustalarından olan babası merhum Ali Rıza Altunbaş'tan öğrenen Altunbaş, yıllardır kendisine getirilen eski, bozuk ve antika saatleri teknolojiye yenilmeden ve zamana direnerek tamir ediyor.

Baba mesleğini yıllardır Karagöz Mahallesi'nde bulunan Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Han karşısında bulunan dükkanında devam ettiren Altunbaş, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürmekle birlikte baba mesleğine de sahip çıkıyor. Henüz 7 yaşında iken saat ustası babasının yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Altunbaş, 15 yaşında iken saat tamirciliğini öğrendi. Tamamen el işçiliği ile üretilen antika değerinde olan saatlerin tamir ve onarımını yapan Altunbaş, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar gelen 50-100 yıllık çalışmayan ve işlevini kaybetmiş antika saatlerin eksik ya da bozulmuş mekanik parçalarını yeniden üreterek tamir ediyor.

Tamir süreci bazen günler, haftalar hatta aylar sürüyor

Bazen günler, bazen haftalar ve bazen aylar süren tamirat süreci çok değerli olan, dekoratif anlamda da şık ve usta işi tekniğe sahip saatleri ilk günkü gibi çalıştırarak sahiplerine teslim eden Altunbaş, 50 yıldır mesleğini severek sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ilk günkü heyecanla çalışan ve daha çok antika saatlerin tamirini yapan Altunbaş, baba yadigarı mesleğini devredecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

"6-7 yaşlarında bu mesleğe başladım"

Saat tamirciliği mesleğini babasından devir aldığını belirten Altunbaş, "Gaziantep'te saat tamirciliği yapıyorum. 6-7 yaşlarında bu mesleğe başladım, halen de devam ediyorum. Babam rahmetli 1992'de vefat etti, ondan sonra mesleği ben devir aldım. Ortaokul düzeyine geldiğimde kalfaydım, liseyi bitirdiğimde de artık usta olmuştum. O günden beri bu mesleğe devam ediyorum" dedi.

"60-80 ve 100 yıllık saatleri tamir ediyorum"

Babasının mesleği öğrenmesi için kendisine eski saatleri verdiğini, çoğu saati tamir etmeyi de deneme yanılma yoluyla tamir ettiğini ve saat tamirciliğini bu şekilde öğrendiğini belirten Altunbaş, "60-80 ve 100 yıllık saatleri tamir ediyorum. Mesleğimiz çok güzel bir meslek. Zaten severek yapmadığın zaman mesleği yapamıyorsun. Bu mesleği severek yapacaksın ve kendini mesleğe vereceksin" diye konuştu.

"Antika saatleri, duvar saati, kol saati, cep saati ve diğer tüm saatleri tamir ediyorum"

Antika saatlerden tamir edemediği saat olmadığını ifade eden Altunbaş, "Antika saatleri, duvar saati, kol saati, cep saati ve diğer tüm saatleri tamir ediyoruz. 60-70 ve 100 yıllık saatler tamir için geliyor. Dededen ve babadan kalmış, artık eskimiş saatler geliyor. Bu saatleri tekrar çalıştırıyoruz. Antika olan saatlerin tamirini ve bakımını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok sabır gerektiren bir meslek"

Mesleğinin kolay bir meslek olmadığını belirten Altunbaş, "Mesleğimiz çok sabır gerektiren bir meslek. Tamir için bir saat getiriliyor, tamiri için saatlerce emek veriyoruz. Yarım gün veya bir gün tamiri süren saatler oluyor. Bozuk olan bir saati tamir edip çalıştırmak çok güzel bir duygu ve o saatin yeniden çalışması insana haz veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP