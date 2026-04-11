Gaziantep'te 45 yıllık semerci ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Gaziantep'te ağabeyi ile birlikte babasından öğrendiği semer, palan, heybe ve çeşitli ekipmanları tamamen el emeğiyle üreten 54 yaşındaki Mehmet Danaoğlu, teknolojiye yenik düşen baba mesleğini yaşatabilmek için mücadele ediyor.

Nizip ilçesinde ilkokula gittiği dönemde okuldan çıktıktan sonra ve tatil günlerinde semer ustası olan babasına yardım etmeye giden Mehmet Danaoğlu, mesleğin tüm inceliklerini babasından öğrendi.

Gaziantep'te mesleği sürdüren 2-3 usta kaldı

Henüz 7-6 yaşlarındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Danaoğlu, aradan geçen 45 yıla rağmen baba mesleğini sürdürmenin gururunu ve hüznünü bir arada yaşıyor. Kentte bir dönem birçok ustanın icra ettiği semerciliğin son temsilcilerinden olan Danaoğlu, babasının vefatının ardından ağabeyi ile birlikte Gaziantep'e yerleşti.

Şahinbey ilçesinin Suyabatmaz Mahallesi'ndeki 6 metrekarelik dükkanında baba mesleği semerciliği sürdüren Danaoğlu, 45 yıldır devam ettiği mesleğinden elde ettiği kazançla 3 çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşıyor.

Tarlalarını atlarla süren müşterilerinin siparişlerini hazırlıyor

Büyük bir emekle yaptığı semer ve hayvancılık alanında kullanılan diğer malzemeleri yapan Danaoğlu, yük ve binek hayvanlar için yaptığı ürünleri tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu illere gönderiyor.

Yarım asra yakın sürdürdüğü baba mesleğinden vazgeçemeyen Danaoğlu, yaşadığı zorluklara rağmen baba mesleğini yaşatmak için çabalıyor. Bir zamanların en gözde mesleklerinden olan, büyük sabır ve emek isteyen baba mesleğini tek başına yapmaya devam eden Danaoğlu, hayvancılığın yaygın olduğu ve traktörlerin giremediği tarlalarını atlarla süren müşterilerinin siparişlerini hazırlıyor.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte talebin azaldığı ve son yıllarda da artık bitme noktasına gelen baba mesleğine sürdürmenin çabasını veren Danaoğlu, mesleğe çocukluğunda başladığını söyledi.

"8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum"

Semerciliğin baba yadigarı olduğunu söyleyen Danaoğlu, "Çocukluğumuzdan beri babamızın yanında büyüdük. Çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelir mesleği öğrenirdik. Zaten küçük yaşta mesleği öğrenemezsen bu mesleği yapamazsın. At ve eşek gibi hayvanlar için semer, palan, heybe ve çeşitli ekipmanlar yapıyorum. 54 yaşına girdim. 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum" dedi.

"Yaptığımız ürünler tamamen el yapımı ürünüdür"

8 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleğini 45 yıldır teknolojik gelişmelere rağmen sürdürmeye çalıştığını ifade eden Danaoğlu, "Dükkanımızda babam, kardeşim ve ben birlikte çalışıyorduk. Diğer kardeşlerim bu mesleği yapmadı. Şu anda mesleği sadece ben, ağabeyim ve yeğenim yapıyoruz. Bu meslek dışarıdan göründüğü gibi değil, dışarıdan basit bir iş görünüyor ama basit de değil. Çünkü bu meslek çok ustalık isteyen bir meslek olduğu için yeni birisi gelse 2-3 sene burada uğraşsa palanları bile yapamaz. Çünkü yaptığımız ürünler tamamen el ürünüdür" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız bile bu mesleği öğrenmek istemedi"

Köylerde ve dağlık bölgelerde eşek, at ve katır kullanan çiftçilerin traktörlere yönelmesiyle semercilik mesleğinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Danaoğlu, meslekte yeni yetişen elamanın da olmadığını belirterek, "Çocuklarımız bile bu mesleği öğrenmek istemedi. Bizde artık son nesiliz. Bizde meslek ölmesin diye yapıyoruz. Çıraklık dönemimizde sadece Nizip'te 10-15 usta vardı. O ustalardan bir tanesi bile kalmadı. Bu meslek kolay bir meslek değil, tamamen el emeği istiyor" dedi.

"2 milyonluk şehirde sadece 2-3 usta var"

Mesleğini, hayvancılığın devam ettiği bölgelere bağlı olarak devam ettirdiğine dikkat çeken Danaoğlu, "Hayvancılık olmazsa bizimde işimiz olmaz. Sadece tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu, traktörlerin giremediği tarlalarını atlarla süren müşterilerimiz için ayaktayız. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra at biniciliği var, onlar için de ürün yapıyoruz. Gaziantep'te müşterimiz neredeyse yok denecek kadar az. Daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde müşterilerimiz var. Hayvancılık bitti, bizim meslekte bitti. 2 milyonluk şehirde sadece 2-3 usta var" ifadelerini kullandı.

Tarımda traktör ve modern araçların yaygınlaşmasıyla semerciliğin giderek unutulduğunu dile getiren Danaoğlu, mesleğin artık yalnızca kırsal kesimde sınırlı bir ihtiyaca karşılık geldiğini ifade etti.

Bir semeri yapmanın ustasının bir gününü aldığını ifade eden Danaoğlu, palanları ise daha çok çobanlar için yaptıklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı