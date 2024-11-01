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Aziziye'de Güzlük Buğday Ekimi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Aziziye'de Güzlük Buğday Ekimi İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Aziziye Kaymakamlığı ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 800 dönümlük alanda güzlük buğday ekimi için hazırlıklar yapıldı. 25 traktörle gerçekleştirilen sürüm işlemi, yerel dayanışmanın ve tarımsal iş birliğinin önemli bir örneğini sergiliyor.

Aziziye Kaymakamlığı öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin destekleriyle Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklar tamamlandı. Aziziye Ziraat Odasının da katkı verdiği sürüm işi; çevre köylerden gelen 25 traktörle 3 gün boyunca imece usulü olarak yapıldı. Bu süreç, yerel dayanışmanın ve tarımsal iş birliğinin güzel bir örneği oldu.

Buğday ekimi, komşu köylerden gelen çiftçilerin iş birliği ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin sağladığı akademik destekle gerçekleştirilecek. Bu girişim, yalnızca bölgedeki tarımsal üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda genç nesillere tarımın önemini öğretmeye de katkı sunacak.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi veriliyor

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bölge tarımına sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Akademik çalışmalar ve teknik destekler aracılığıyla, çiftçilere modern tarım teknikleri, verimlilik artırma yöntemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Bu sayede, tarımsal üretim süreçleri daha etkin hale getirilirken, yerel ekonominin de güçlenmesi hedefleniyor.

Lise bünyesindeki 295 öğrenci, bu tür projelerle modern tarım ve hayvancılık alanında bilgi ve donanıma sahip çiftçiler olarak yetiştirilmesi için büyük bir fırsat yakalıyor. Öğrenciler, uygulamalı eğitimler sayesinde tarımın dinamiklerini daha iyi anlayacak ve gelecekte bu alanda profesyonel kariyerlere adım atma şansı bulacaklar.

Buğday ekimi projesi, hem yerel tarımın gelişimine katkı sağlarken hem de genç bireylere tarımsal bilinci aşılamayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin katkılarıyla, bölgenin tarım potansiyelinin daha da artırılması ve genç nesillerin bu alana olan ilgisinin artırılması bekleniyor. Bu tür iş birlikleri, tarımda modernleşme sürecinin hızlanmasına ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına önemli bir katkı sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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