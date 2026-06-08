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Osmaniye'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığına lokmalı kutlama

Osmaniye'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığına lokmalı kutlama
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye'de bir esnaf tarafından vatandaşlara lokma dağıtılarak kutlandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye'de bir esnaf tarafından lokma dağıtılarak kutlandı.

Osmaniye çarşı esnafı Muhammet Salih Baba, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kent merkezinde vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Baba, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa dönmesinden duyduğu memnuniyet nedeniyle hayrına lokma dağıttığını söyledi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen lokma dağıtımında çok sayıda vatandaş ikramdan faydalanırken, çevrede toplananlar da yapılan kutlamaya ilgi gösterdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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