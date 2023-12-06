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Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti

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Düzcespor ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Düzce'de geçtiğimiz yıllarda caddeye ismi verilen Aziz Yıldırım, dost ziyareti için Düzce'ye geldi ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile görüştü.

Düzcespor ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Düzce'de geçtiğimiz yıllarda caddeye ismi verilen Düzcespor'un ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dost ziyareti için Düzce'ye geldi. Çocukluğu ve gençliği Düzce'de geçen Aziz Yıldırım dostlarını ziyaret ettikten sonra Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de görüştü. Faruk Özlü, Aziz Yıldırım'a Düzce için projelerini de anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Aziz Yıldırım Faruk Özlü Düzce Yerel Politika Spor Güncel Haberler

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