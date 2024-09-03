Ayvacık Ziraat Odası Başkanı TMO'ya çağrıda bulundu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, fındık üreticileriyle bir araya geldi. Avcı, "Sayın Cumhurbaşkanım lütfen TMO'yu bir kez daha talimatlarınızla uyarın. Yani en azından TMO fındığın yüzde 50'sinin parasını 10 gün içinde versin. Adam çocuğunu okula götürecek, yazdıracak, masrafı var, çalıştırdığı yevmiyesi var, borcu var, bakkala borcu var, tarım krediye borcu var. Bunun yüzde 50'sini 10 gün içinde verip gerisini de 20 gün içinde verirseniz bu çiftçi mağdur olmayacaktır" dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki fındık üreticileriyl bir araya gelen Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, fındık fiyatlarına tepki gösterdi. Avcı, TMO'nun fındık üreticisine parasının bir kısmını hemen ödemesini istedi.

"Ferrero neden Türk fındığını alıyor?"

Erdal Avcı şöyle dedi:

"Geçen sene 50 randıman fındık, ilçemizde 100- 110 TL'ye kadar alıcı buldu. Peki bu sene ne oldu da neden bu ilçedeki kokarca zararlısı olmayan fındığın fiyatı 90 lira, 100 lira? 50 randıman fındık, Ayvacık'ta da 105 lira. Yani 50 randıman fındık TMO'da 133 lirayken iki buçuk lirası kesildiği zaman düz olarak üç lirası kesildiğin de 130 lirayken; 25 lira bu çiftçinin hakkını yemeye hangi vicdan elveriyor? Bu sene iddia ediyorum kaliteli fındık 400 bin tonu yukarı geçmez. Ferrero nedir; İtalyan firmadır. Ferrero niye gelir de Türk fındığını alır? Türkiye'den sonra en çok fındık üreten ülke İtalya ama ne olmuştur; İtalya'da fındık 30 randıman, 35 tavana vurdu mu 40 randımandır İtalyan fındığı. Yani en kalitelisi 40 randımandır. Peki kaç liradır İtalya'da fındık kilosu; 7 Euro'dur. 7 Euro da 264 lira civarında. Yani bizim fiyatımızın iki katı 30- 40 randıman olan İtalyan fındığının bugünkü fiyatı 7 Euro, bizim fiyatımızın iki misli. Yoksa bizim kara kaşımıza, ala gözümüze hevesli mi de geliyor bize fındığımızı alıyor. Devletin başı olarak en büyük sorumluluk zatı halimizde. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen TMO'yu bir kez daha talimatlarınızla uyarın. Yani en azından TMO fındığın yüzde 50'sinin parasını 10 gün içinde versin. Adam çocuğunu okula götürecek, yazdıracak, masrafı var, çalıştırdığı yevmiyesi var, borcu var, bakkala borcu var, tarım krediye borcu var. Bunun yüzde 50'sini 10 gün içinde verip gerisini de 20 gün içinde verirseniz bu çiftçi mağdur olmayacaktır. Yani demek istediğim şu. Ey TMO ya bu çiftçiyi rezil edeceksin ya da bu çiftçiyi rezil edeceksin diyorum."