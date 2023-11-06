Ayvacık'ta bisiklet turu etkinliği

Ayvacık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı kutlama programı çerçevesinde geçen hafta ertelenen bisiklet turu etkinliği "100.Yıla Pedal At" sloganı ile gerçekleşti.

Ayvacık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde geçen hafta düzenlenmesi planlanan bisiklet turu hava şartlarından dolayı ertelenmişti. Ertelenen bisiklet turu bugün "100.Yıla Pedal At" sloganı ile yapıldı. Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bisiklet turunda Atatürk Kültür Parkı'ndan start alan öğrenciler, Ayvacık Devlet Hastanesi üzerinden turu tamamlayarak yine Atatürk Kültür Parkı'na ulaştı. Bisiklet turuna katılanlar çocuklar arasından çekiliş yapılarak 5 adet bisiklet ve 3 adet de kask takdim edildi.

"100.Yıla Pedal At" Bisiklet Turu etkinliğine Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonunda Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, bisiklet turu etkinliğine destek veren vatandaşlara ve kurumlara teşekkür etti. - ÇANAKKALE