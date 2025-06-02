AYESOB Başkanı Künkcü'den Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt

AYESOB Başkanı Künkcü'den Sosyal Medyadaki Eleştirilere Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, çalışkan ve üretken insanların her zaman hedef haline geldiğini belirtti. Esnaf camiasında geniş yankı bulan paylaşımında, 'Biz hizmet için buradayız' mesajını verdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sosyal medya üzerinden kendine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Son günlerde sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştiriler ve haksız ithamların ardından bir gönderme yapan Başkan Künkcü'nün paylaşımı, esnaf camiasında da geniş yankı buldu. İddiaya göre, özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yürütülen karalama kampanyalarına karşılık bu sözlerle cevap veren Künkcü, çalışkan ve üretken insanların her zaman hedef haline geldiğine vurgu yaptı.

"Biz hizmet için buradayız"

AYESOB Başkanı Künkcü'nün paylaşımı, birliğin çatısı altındaki oda başkanları ve esnaflar tarafından da destekle karşılandı. Göreve geldiği günden bu yana esnafın sorunlarını çözmeye, işlerini kolaylaştırmaya ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Künkcü, kamuoyuna verdiği dolaylı mesajda "Biz laf değil, iş üretiyoruz" çizgisini bir kez daha ortaya koydu.

Her hafta bir oda başkanının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak dayanışma mesajı veren Başkan Künkcü, bu uygulamasıyla hem oda başkanlarına hem de birlikteliğe olan inancını sergiliyor. Bu haftaki paylaşımda tercih edilen Metin Uyar'ın da sahada aktif çalışmalarıyla bilinen bir isim olması, verilen mesajın gücünü daha da artırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.