Aydın Valisi Canbolat, Yerli Gıda Tesisi Ziyaretinde Üretimin Önemi Vurgulandı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yerli bir gıda firmasının Köşk ilçesindeki tesisini ziyaret etti. Ziyarete Köşk Kaymakamı Hasan Taş'da eşlik etti.

Tesis üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Canbolat, işletme yetkililerinden bilgi aldı ve üretim aşamalarını yakından gözlemledi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, yerli üretimin ekonomiye katkısı ve istihdama sağladığı destek üzerinde durdu. Canbolat, "Yerli üretim, güçlü ekonomi ve istihdam için çalışan tüm işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür tesisler, hem Aydın ekonomisini güçlendiriyor hem de bölgedeki istihdamı artırıyor" dedi.

Aydın Valisi Canbolat ayrıca, yerli üretim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekerek, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kalite ve üretim standartlarının yükseltilmesinin hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Vali Canbolat ve Kaymakam Taş, tesis ziyaretini işletme çalışanları ile sohbet ve tesis incelemesi ile tamamladı. - AYDIN