Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'un babası hayatını kaybetti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un babası Himmet Çondur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir akciğerlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle sağlık sorunu yaşayan 83 yaşındaki Himmet Çondur İzmir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çondur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çondur'un ölüm haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Dört çocuk babası olan Çondur'un 12 Mart Perşembe günü Germencik Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı