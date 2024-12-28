Aydın Kuaförleri Yılın Sonunda Yoğun Çalışacak

Yeni yıla sayılı günler kalırken Aydın genelinde hizmet veren kuaförler, yılın son günlerini çalışarak geçirecek. 31 Aralık sabahı tüm kuaförlerin açık olacağını ifade eden Aydın Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, yoğunluk nedeniyle vatandaşlara randevularını önceden almaları gerektiğini hatırlattı.

Aydın genelinde yeni yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar da güzel ve bakımlı bir görünüm için kuaförlerin yolunu tutmaya başladı. İl genelindeki kuaförlerde yoğunluk yaşanmaya başlanırken, kuaförler yılın son günlerini çalışarak geçirecek. 31 Aralık sabahında da tüm kuaförlerin açık olacağını ifade eden Aydın Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, geç saatlere kadar hizmet verileceğini söyledi. Saç tasarımından makyaja, manikürden cilt bakımına kadar birçok hizmetin sunulduğunu ifade eden kuaförler de vatandaşların en güzel haline kavuşmalarını sağlamak için çalışacaklarını bildirildi. Kuaförlerin sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hizmet vereceğini belirten Avşar ise "Kuaförlerimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışıyor. Ancak yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımız randevularını erkenden almaları gerekiyor" dedi. - AYDIN