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Aydın Koç, TÖSSFED Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Aydın Koç, TÖSSFED Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
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Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TÖSSFED) 16 Kasım'daki olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Koç, özel sporcuların potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara daha iyi imkanlar sunmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 16 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Aydın Koç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) başkanlığına adaylığını açıkladı. İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklamasının en büyük sebebinin Türkiye'nin dört bir yanındaki özel sporcuların potansiyeline inanması olduğunu belirten Koç, onların başarılarını daha ileri taşımak için sorumluluk almak istediklerini söyledi.

"Ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayacak bir yapı kurmayı hedefliyoruz"

Seçimi kazanması durumunda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini ifade eden Koç, "Başkanlık görevine gelmem halinde öncelikli hedefim, tüm özel sporcularımızın spora erişimini kolaylaştırmak ve onlara hak ettikleri desteği sunmaktır. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesislerini özel sporcularımız için daha erişilebilir hale getirmek, eğitim programlarını yaygınlaştırmak ve onlara en iyi şartlarda spor yapma imkanları sunmak ilk adımımız olacaktır. Ayrıca, özel sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla yer alması ve bayrağımızı gururla dalgalandırmaları için onları ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayacak bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu süreçte sporcu sağlığı, psikolojik destek ve profesyonel gelişim konularında yanlarında olacağız" dedi.

Koç, hayata geçirmeyi planladıkları projelerle Türkiye genelinde özel sporcuların kendilerini geliştirebileceği, spor yoluyla sosyal hayata daha fazla katılabileceği programlar başlatacaklarını ifade etti.

Her bölgeye özel spor merkezleri kurulmasını amaçladıklarının altını çizen Koç, "Bu merkezler sadece spor değil aynı zamanda sosyal entegrasyon ve kişisel gelişim için de bir platform olacaktır. Ayrıca federasyon bünyesinde bilimsel araştırmalar ve eğitim projeleri geliştireceğiz. Bu sayede antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine daha kaliteli hizmet vereceğiz. Teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak dijital platformlar üzerinden eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Koç Türkiye izmir Spor

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