Aydın Karacasu'da zeytin işçisi 1500 TL yevmiyeyle geçinemediğini söyledi

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HABER: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin hasadı sürerken üreticiler, girdi maliyetleri artarken, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının düşmesinin kendilerini zorda bıraktığını anlattılar. Emekli aylığı yetmediği için yevmiye karşılığı çalıştığını bildiren bir işçi ise, "Kendi zeytinim var, dalında bıraktım. Yevmiyeye gideyim daha iyi. En azından masrafımız olmayacak" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin hasadı yapan üreticiler, bu yıl yüksek rekolteye rağmen ürünlerini bekledikleri fiyata satamamaktan ve artan maliyetlerden yakındı. Zeytin üreticileri, özellikle işçilik ve akaryakıt giderlerinin yükseldiğini, buna karşılık zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirterek destek çağrısında bulundular.

Bir zeytin üreticisi tarımsal üretimin devam edebilmesi için akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Biz çiftçi olarak üretmezsek bu şehirdeki insanlar ne yiyecek? Maliyetler hep yüksek. Üretmek zorundayız. Ama bizim en büyük sorunumuz akaryakıt" dedi.

Aynı üretici, zeytinin kilogramının yaklaşık 30 liradan satıldığını belirterek, bir işçinin yevmiyesini karşılayabilmek için çok yüksek miktarda zeytin satılması gerektiğine dikkat çekti.

Emekli olduğunu ve emekli gelirinin yetmediğini belirten bir kişi ise, "Bak buraya yevmiyeye geliyoruz. Yevmiye çalışıyoruz. Kendi zeytinim var, kendi dalında bıraktım. Yevmiyeye gideyim daha iyi. En azından maliyetimiz yok, masrafımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

Zeytinlikte konuşan başka bir üretici ise bazı zeytinlerin yağlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak kendilerinde yağın kilosunun yaklaşık 140 lira seviyesinde olduğunu, zeytini yağa çevirmek için yapılan diğer harcamalar da hesaba katıldığında gelirinin daha da düştüğünü söyledi.

Zeytin toplayan bir işçi ise zeytin üretiminin arttığını ancak alıcının yeterli olmadığını belirterek, "Mahsulümüz çoğaldı diye fiyat düşüyor. Alan olmuyor" dedi.

Bir başka kadın işçi ise zeytin hasadının zorluğuna dikkati çekerek, "Kendimizi riske atıyoruz, zeytin ağacından düşüyoruz, taşıyoruz. Sağlığımız yerinde olsun da şükür diyelim. Para yetmediği için buralara yevmiyeye geliyoruz" dedi.

"1500 LİRA YEVMİYE ALIYORUZ, YETMİYOR"

Zeytin hasadında çalışan kadın işçilerden biri, aldığı yevmiyenin geçimlerini karşılamadığını belirterek, "1500 lira yevmiye parası alıyoruz. Sence kurtarıyor mu? Biz kurtarmıyoruz, biz açız, yetmiyor" ifadelerini kullandı.

İşçi, ekonomik sıkıntının günlük yaşamlarına da yansıdığını belirterek, et, süt ve yoğurt gibi temel gıda ürünlerini almakta zorlandıklarını, kıyafet ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyledi.

Aynı işçi, geçen yıl zeytinyağının kilosunun 250 lira civarında olduğunu, bu yıl ise 200 hatta 150 liraya kadar gerilediğini belirterek, rekoltenin yüksek olmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA