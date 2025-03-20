Aydın Karacasu'da 322 Sosyal Konut için Kura Çekimi Yapılacak

Aydın'ın Karacasu ilçesine yapılacak olan 322 adet sosyal konut projesi için isim belirleme kuraları yarın çekilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydın'ın Karacasu ilçesine 2. etapta 322 adet konut yapılacak. Başvuruları toplanan ve Büyükdağlı Mahallesi'nde yapılacak olan sosyal konutlar için hak sahiplerinin belirlenmesi kurası 21 Mart Cuma günü saat 15.00'de çekilecek. Kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 7 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası Aydın Karacasu Şubesi'nden ve tüm Ziraat şubelerinde de sözleşme imzalanacak. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek ve peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak ve ilk dönemsel artış Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Ayrıca konutlar 36 ay içerisinde teslim edilecek. - AYDIN