Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Söke Ovası'nda 2026-2027 üretim sezonunun ilk buğday ekimi gerçekleştirildi. Aydın genelindeki buğday ekiliş alanlarının yaklaşık yüzde 52'sini tek başına karşılayan Söke, üretimdeki liderliğini yeni sezonda da sürdürüyor.

Aydın'da yeni üretim sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda hareketlilik yaşanırken, Söke Ovası'nda sezonun ilk buğday tohumları toprakla buluştu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, ilk ekim çalışmalarının gerçekleştirildiği tarlaları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet eden İl Müdürü Temiz, ekim faaliyetleri ve yeni üretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temiz, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Aydın'daki buğday alanlarının yarısından fazlası Söke'de

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde 10 bin 655 üretici tarafından toplam 524 bin 937 dekar alanda buğday üretimi gerçekleştiriliyor. Söke ilçesinde ise 2 bin 478 üretici, 271 bin 536 dekar alanda buğday ekilişi yapıyor. Bu rakamlarla Söke, Aydın genelindeki buğday ekiliş alanlarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturarak ilk sırada yer alıyor. Söke'yi buğday ekiliş alanı bakımından Koçarlı ve Efeler ilçeleri takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı