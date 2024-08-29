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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çiğ süt desteklemesi icmalleri askıya çıkarıldı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait çiğ süt desteklemesi icmallerini askıya çıkardığını duyurdu. Üreticilerin itirazlarını zamanında yapmaları önem taşıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait çiğ süt desteklemesi icmallerini askıya çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, icmallerin 28 Ağustos 2024 itibarıyla Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında askıya çıkarıldığı belirtildi.

İlgili icmallerin 4 Eylül 2024 tarihine kadar askıda kalacağı ifade edilirken, üreticilerin bilgilerinde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olup olmadığını kontrol etmeleri istendi. Yanlışlık veya eksiklik tespit eden üreticilerin, itirazlarını en geç 8 Eylül 2024 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu süreçte üreticilerin hak kaybı yaşamamaları adına icmallerin dikkatlice incelenmesi ve varsa itirazlarını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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