Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çiğ süt desteklemesi icmalleri askıya çıkarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait çiğ süt desteklemesi icmallerini askıya çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamada, icmallerin 28 Ağustos 2024 itibarıyla Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında askıya çıkarıldığı belirtildi.

İlgili icmallerin 4 Eylül 2024 tarihine kadar askıda kalacağı ifade edilirken, üreticilerin bilgilerinde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olup olmadığını kontrol etmeleri istendi. Yanlışlık veya eksiklik tespit eden üreticilerin, itirazlarını en geç 8 Eylül 2024 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu süreçte üreticilerin hak kaybı yaşamamaları adına icmallerin dikkatlice incelenmesi ve varsa itirazlarını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor. - AYDIN