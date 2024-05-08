Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Gündoğdu, sanayi esnaflarını ziyaret etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, ilçedeki sanayi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunarak talep ve sorunlarını dinledi.

Önemli geçim kaynaklarından biri çömlekçilik sanatı olan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Gündoğdu sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaflarla birebir görüşen Kaymakam Gündoğdu, onların talep ve önerilerini dinleyerek sohbet edip hayırlı işler diledi. Ziyaretleri sırasında makine başına da geçen Gündoğdu, dayanışma ruhunu güçlendirmek adına önemli mesajlar verdi. Sanayi esnafının ilçenin ekonomik dinamikleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kaymakam Gündüoğdu, "Esnaflarımızın ilettikleri sorunları çözmek ve işlerinizi kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Sanayi esnafları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Gündoğdu'ya teşekkür ettiler. - AYDIN