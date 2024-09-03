Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ÇKS müracaatları Ziraat Odası'na devredildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarının Ziraat Odası'na devredilmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 üretim yılına yönelik ÇKS müracaatlarının 2 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Bozdoğan Ziraat Odası'nda yapılacağı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 Üretim yılı ÇKS müracaatları 02.09.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Ziraat Odası'na yapılacaktır. Tüm üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. Toplantıya Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Ziraat Odası Başkanı Kemal Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Toprak, Genel Sekreter Selma Keskin, konu sorumlusu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Emrah Hayta ve Ziraat Odası personeli katıldı. - AYDIN