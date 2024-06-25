Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü CBS Portalı Uygulamaları Toplantısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir toplantı salonunda Coğrafi Bilgi Sistemi ( Cbs ) Portalı Uygulamaları hakkında bilgilendirme ve yapılan çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından CBS portalının kullanımının yaygınlaştırılması ve tarım parselleri verisinin daha etkin bir şekilde oluşturulması hedeflendiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe müdürlüklerinde görevli konu sorumlusu teknik personellere, İl CBS Sorumlusu tarafından CBS modülündeki uygulamalardan yararlanarak tarım parselleri verisinin oluşturulması hakkında uygulamalı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı sırasında, mevcut sistemde görülen eksiklikler ve yapılması talep edilen yenilikler de tespit edilerek değerlendirmeye alındı.

Toplantıya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik personelleri katıldı. Katılımcılar, CBS uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sistemin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini sundu. - AYDIN