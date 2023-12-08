Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilçe ziyaretleri çerçevesinde Buharkent ve Kuyucak ilçelerini ziyaret ederek sağlık kurumlarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın'da, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Buharkent ve Kuyucak ilçelerini ziyaret etti. İlçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Şenkul gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, sağlık personelleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Buharkent'i ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Buharkent Devlet Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetleri hakkında Buharkent ilçe devlet hastanesi başhekiminden bilgi alarak aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Daha sonra Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Şenkul, hastane içinde bulunan Acil Servis, Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak hastane başhekiminden ilçede yürütülen sağlık hizmetlerini hakkında bilgi aldı. Tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Şenkul, sağlık personeli ile sohbet ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - AYDIN