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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, öğrencilere çiğ köfte ikram etti

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe, öğrencilere çiğ köfte ikram etti
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Güzelhisar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek vize haftası öncesi moral verdi. Yığmatepe, öğrencilerle mutfakta çiğ köfte yoğurup kendi elleriyle hazırladığı köfteleri gençlere ikram etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Güzelhisar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek vize haftası öncesinde gençlere moral verdi. Öğrencilerle birlikte mutfağa giren Yığmatepe, çiğ köfteyi kendi elleriyle yoğurarak gençlere ikram etti.

Aydın'da gençlerle bir araya gelmeye devam eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, bu kez Güzelhisar Erkek Öğrenci Yurdu'nun mutfağında öğrencilerle buluştu. Vize sınavları öncesinde gençlerin yoğun çalışma temposuna keyifli bir mola vermesini isteyen Yığmatepe, mutfağa girerek kolları sıvadı. Çiğ köfte tezgahının başına geçen İl Müdürü Yığmatepe, öğrencilerle birlikte yoğurduğu çiğ köfteyi kendi elleriyle hazırladı. Gençlerle aynı sofranın etrafında buluşan Yığmatepe, hazırlanan çiğ köfteleri öğrencilere ikram etti. Samimi görüntülere sahne olan buluşmada Yığmatepe, gençlerle yakından ilgilenerek sınav haftası öncesinde onlara moral verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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