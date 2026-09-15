Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, kurum bünyesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, hizmet müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, İlçe Müdürü ile birim ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantının, Aydın genelinde gençlik ve spor alanında yürütülen faaliyetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik koordinasyonun sağlanması açısından gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı