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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramı yoğun ilgi gördü

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Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde aşure hayrı düzenlendi. Vatandaşlara aşure dağıtılan etkinlikte aşureler kısa sürede tükendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen aşure ikramı programı yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte birçok ocakta aşure kazanları kaynamaya başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da aşure hayrı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen hayırda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Muharrem ayının bolluk ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çekilen hayırda, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Merkezi çalışanları ile birlikte vatandaşlara aşureleri dağıttı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği 500 kişilik hayırda aşureler kısa sürede tükendi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün Aydın Gençlik Merkezi olarak Atatürk Spor Salonu önünde Muharrem Ayı'nın anlamını aşure paylaşımıyla yaşadık. İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'nun katılımıyla bolluk ve bereketin simgesi aşureyi birlikte tattık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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