Aydın'da esnafa yüzde 25 indirimli iş sağlığı ve güvenliği protokolü

Aydın'da esnafa yüzde 25 indirimli iş sağlığı ve güvenliği protokolü
Güncelleme:
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Polat Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında imzalanan protokol ile esnafın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden %25 indirimle yararlanması sağlanacak. Protokol, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Aydın'da yaklaşık 52 bin esnaf ve sanatkarın bağlı bulunduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ile Polat Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) arasında, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yüzde 25 indirim sağlanmasını kapsayan protokol imzalandı.

AYESOB Muhammet Ali Künkcü ile Polat OSGB Kurucusu Yasin Gülpolat arasında birlik binasında imzalanan protokol, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkarların yasal yükümlülüklerini daha uygun şartlarda yerine getirmelerini amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Polat OSGB tarafından sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, AYESOB'a bağlı oda üyelerine yüzde 25 indirimli olarak verilecek.

Protokol kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri başta olmak üzere risk analizi, acil durum planları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri indirimli fiyatlarla sunulacak. Bu iş birliği ile iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının yaygınlaştırılması ve esnafın mevzuata uyum sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

"Esnafımızın yükünü hafifletiyoruz"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imzalanan protokolün esnaf ve sanatkarlar için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Esnafımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal sorumluluklarını yerine getirirken ekonomik olarak zorlanmaması önceliğimizdir. Bu protokol ile üyelerimize yüzde 25 indirimli hizmet sunulmasını sağladık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Polat OSGB kurucusu Yasin Gülpolat, protokolün Aydın esnafı için hayırlı olmasını dileyerek, iş sağlığı ve güvenliği alanında kaliteli, etkin ve sürdürülebilir hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. İmzalanan protokolün, Aydın'daki esnaf camiasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
