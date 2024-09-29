Aydın Eczacı Odası'ndan Vergi Cezalarına Tepki

21. Bölge Aydın Eczacı Odası'nın 2024 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan 6 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yoğun maliye denetimlerine değinip, maliye ekiplerince iki kez yapılan denetim sonucu eczacılara tebliğ edilmeye başlanan vergi cezalarına bir çözüm bulunmasını istedi.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen mali genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel Kurulda konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan konuşmasına, Filistin başta olmak üzere dünyadaki tüm çatışma alanlarında bir an önce barışın sağlanmasını dileyerek başladı. 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren il genelindeki tüm eczaneleri kapsayan yoğun bir maliye denetimi geçirdiklerini belirten Karaarslan, "6 Ağustos 2024'te başlayan ve ilimizdeki tüm eczaneleri kapsayan yoğun maliye denetimleri yaşadık. Öyle ki bazı eczaneler bir önceki denetimde eksiklik olduğu gerekçesiyle iki kere denetlendi. Denetim tüm Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren bütün meslek mensuplarını denetleme hedefiyle başladı. Ama ne hikmetse 2 Ağustos Cuma günü yapılan yasa değişikliği ile denetimlerdeki cezaların olağanüstü oranlarda artırılmasının hemen ardından ilk olarak eczanelerden başlandı.Ülkede vergi barışı ve vergi adaleti sağlanması bizim de en öncelikli taleplerimizin başında geliyor. Eczacılar olarak biz vergi vermeyelim demiyoruz, ama adaletli bir vergi sistemi olsun, her sektör kazancına uygun olarak doğru vergilendirilsin istiyoruz" dedi.

"Bizler dokuzluk öğrencileriz"

"Denetimlerin başlanması sonrası yetkilileri ziyaret ederek üstte ifade ettiğim görüşlerimi kendilerine de ifade ettik" diyen Karaarslan, "Bizler dokuzluk öğrencileriz, önce ikilik üçlük öğrencileri bizim seviyemize gelsin, cenaze bahanesiyle sınıftan kaçan öğrencileri yakalayın sonra bize niye 10 puanlık olmadığımızı sorun, sıra dayağında herkese on tokat atıyorsunuz, bari bize bir tokat atın dedik. Yaptıkları işlemin hukuki olduğunu ifade ettiklerinde hukuki olabilir ama vicdani değil, hakkaniyetli değil diye itirazımızı ifade ettik. Ama üzülerek söylemeliyim ki beklediğimiz olumlu yaklaşımı göremedik. Geldiğimiz noktada tutanaklar tutuldu, cezaların tebliği süreci başladı. Bunu hak ermediğimiz tekrar ifade ediyor, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunumu yapan, istihdam oluşturan, vergi dahil tüm yükümlülüklerini en iyi şekilde yapanbiz eczacılara hakkımızın teslim edilmesini talep ediyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik daralma eczane ekonomilerine de yansıyor"

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 2020 yılında imzalanan ilaç ve medikal malzeme temin protokolüne değinen Başkan Karaarslan, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 2020 yılında imzalanan ilaç ve medikal malzeme temin Protokolünün süresi 2 Ekim 2024'te sona eriyor. Bölge eczacı odalarından gelen katılımcılarla yapılan SGK Protokol Çalıştayı'nda odalardan gelen görüşler doğrultusunda yeni protokole yönelik talep ve beklentilerimizin taslağı oluşturuldu. Akabinde benim de üyesi olduğum Türk Eczacıları Birliği (TEB) Protokol Komisyonu ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan seri görüşmelerde protokole yönelik karşılıklı talep ve beklentiler müzakere edildi. Birçok başlıkta farklı bakış açılarının olduğunu gördük. Bununla birlikte ortak beklentilerden birisinin ilaç alımı esnasında ilaç alan kişi için ek doğrulama yapılması gerekliliği olarak öne çıkıyor. Bunun yöntemi konusunda farklı teklifler var; uygulanabilir bir yöntem olması durumunda ilaç almadım diyen hastalar nedeniyle oluşan eczacı mağduriyetlerinin ve sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bundan sonraki süreç SGK Başkanı ve ilgili bakanlıklarla TEB Merkez Heyeti'nin nihai görüşmeleri ile sonuçlanacak. İyice zora giren eczane ekonomilerini rahatlatacak bir protokol imzalanmasını umuyorum. Mesleğimizin ekonomik açıdan yaşadığı zorluklar ve mesleğimize yönelik tehditler devam ediyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralma eczane ekonomilerine de yansıyor. Ama zorlu süreçler farklı boyutlarda olmaya devam edecek" dedi.

Efeler Mahallesi'ndeki 21. Bölge Aydın Eczacı Odası hizmet binasında gerçekleşen mali genel kurula, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetimi, denetleme kurulu ve haysiyet kurulu başkan ve üyeleri ile birlikte oda üyesi eczacılar katıldı. - AYDIN