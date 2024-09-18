Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Zeytin Hasadı Öncesi Traktör Bakım Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da traktörler, zeytin hasat sezonu öncesi bakım işlemlerine alındı. Traktör tamir ustası Veli Kısa, düzenli bakımın zorunlu olduğunu belirterek, hasat sırasında arızaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçiler, bakım işlemleriyle daha sorunsuz bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyor.

Aydın'da traktörler zeytin hasat sezonu öncesi bakıma girdi. Tecrübeli eller tarafından bakımları büyük bir titizlikle yapılan traktörler hasada hazırlanırken, traktör tamir ustası Veli Kısa, çiftçilere önemli uyarılarda bulundu. Traktör bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirten Kısa, "Hasat öncesi bakımların yapılması gerekir. Yolda kalıp gelindiğinde masraf şimdikinden daha da fazla çıkar" dedi.

Traktör tamir ustaları, özellikle zeytin hasat sezonu öncesinde artan taleple birlikte yoğun bir tempoda çalışıyor. Traktörlerin fren sistemlerinden yağ filtrelerine kadar pek çok ayrıntılı bakım işlemi gerçekleştiriliyor. Bakımların düzenli yapılmasının hasat sırasında meydana gelebilecek arızaların önüne geçtiğini belirten ustalar, traktörlerin performansını en üst seviyede tutmak için bakımın şart olduğunu vurguluyor. Zeytin üreticileri ise traktörlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla bakım işlemlerini titizlikle yaptırarak zorlu hasat sezonuna hazırlanıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktör tamircisi 43 yaşındaki Veli Kısa da iş yerinde yoğunluk yaşayan ustalar arasında yer alırken, traktör bakımlarının sadece bir masraf değil uzun vadede çiftçilerin işini kolaylaştıran önemli bir önlem olduğunu belirtti. Kısa, özellikle zeytin hasadı öncesinde traktörlerin düzenli bakımının yapılmaması durumunda, meydana gelebilecek arızaların çiftçilerin işini aksatabileceğini ve çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınacağını belirtti. 12 yaşından beri mesleğin içinde olduğunu ve sezonun yaklaşmasıyla birlikte tamir işlerinin hızlandığını belirten Kısa, "Zeytin sezonu yaklaşıyor, insanlar da traktörlerini bakıma sokmaya başladı. Tamir yoğunlaştı ama insanlarda da bu sene para sıkıntısı var. İmkanları ölçüsünde yaptırabildiği kadar yaptıracaklar. Yaptıramayan da nerede yolda kalırsa o zaman geliyor. Bakımlar hasat öncesi yapılırsa arızalar büyümeden sorun hallolabiliyor. Ancak bakım yaptırılmadığında herhangi bir arıza nedeniyle yolda kaldığında yapılan tamir işlemi daha masraflı oluyor" şeklinde konuştu.

"Her yıl mutlaka bakım yaptırılmalı"

Her yıl düzenli olarak yapılan traktör bakımları hakkında bilgi veren Kısa, yağ ve filtre bakımının mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Kısa, "Traktör hiç kullanılmasa bile yılda bir sefer bakımlarının yapılması şart. Fren, debriyaj, ön düzen gibi birçok bakımın düzenli olarak yapılması gerekiyor. Çiftçi sezonda para kazanamazsa bize uğrayamıyor. İnsanlarda para olunca bakımdan kaçmıyorlar, gelip yaptırıyorlar" dedi.

"Küçük traktörler daha fazla alınıp-satılıyor"

Traktör bakım ve tamir ustası Kısa, bu yıl traktör fiyatlarında bir durgunluk olduğunu, özellikle büyük traktörlerin rağbet görmediğini belirtti. Kısa, "Pamuk bu sene para etmediği için büyük traktörlere rağbet yok. Küçük traktörleri herkes alabiliyor, işini görmeye çalışıyor" diyerek, ikinci el traktörlerin de tercih edildiğini ifade etti. Öte yandan Kısa, traktör alımında sıfır faiz uygulamasının çiftçileri yeni traktörlere yönelttiğini ve birçok çiftçinin mevcut traktörlerini peşinat olarak saydırıp borçlarını ertelemek için yeni alımlar yaptığını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Veli Kısa Teknoloji Ekonomi Güncel Zeytin Tarım Yerel

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });